Узбекистан займется охраной интересов производителей фонограмм

В конце декабря президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении к международной конвенции.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан 27 декабря присоединился к международной Конвенции об охране интересов производителей фонограмм, постановление президента Шавката Мирзиёева опубликовал Lex.uz.

Теперь республика обязана охранять интересы участников производства от изготовления дубликатов их продукции без согласия, от ввоза и распространения. Ситуацию также контролируют Международная организация труда и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Конвенция была подписана более 40 лет назад – 29 октября 1971 года в швейцарской Женеве.