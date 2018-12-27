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Узбекистан займется охраной интересов производителей фонограмм

© Sputnik / AlexTikhomirov
Политика
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В конце декабря президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении к международной конвенции.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан 27 декабря присоединился к международной Конвенции об охране интересов производителей фонограмм, постановление президента Шавката Мирзиёева опубликовал Lex.uz.

Теперь республика обязана охранять интересы участников производства от изготовления дубликатов их продукции без согласия, от ввоза и распространения. Ситуацию также контролируют Международная организация труда и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Конвенция была подписана более 40 лет назад – 29 октября 1971 года в швейцарской Женеве.

Теги:
закон, Узбекистан, Музыка



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