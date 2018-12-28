Шавкат Мирзиёев упразднил сразу четыре фонда

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Четыре фонда будут упразднены в Узбекистане с 1 января 2019 года. Об этом говорится в постановлении президента "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы".

Согласно документу, с 1 января 2019 года упраздняются:

– внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Теперь функции по финансированию и согласованию адресных программ строительства, реконструкции, ремонта и оснащения учреждений социальной сферы переходят к Министерству финансов Узбекистана;

– Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при кабинете министров республики.

© Sputnik / Юрий Куйдин Проблемами Приаралья займется специальный фонд

Функции по формированию программ развития отрасли и заказчика по реконструкции и строительству мелиоративных объектов, ремонту и восстановлению магистральных (межобластных) коллекторов возложены на Министерство водного хозяйства, и по финансированию и согласованию адресных программ по реконструкции и строительству, ремонтно-восстановительным работам на мелиоративных объектах – на Министерство финансов;

– Фонд развития региона Приаралья при Министерстве финансов с финансированием Программы развития региона Приаралья за счет средств Государственного бюджета Узбекистана с отражением расходов отдельной строкой;

– Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке.

Документом установлено, что ранее выделенные средства из Фонда содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке и его остатки подлежат зачислению в республиканский бюджет Узбекистана.

Указывается также, что с 1 января в ведение Государственного комитета Узбекистана по автомобильным дорогам передается Республиканский дорожный фонд при кабмине.