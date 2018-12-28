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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Что пожелали Мирзиёеву главы стран на Новый год

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В канун Нового года узбекского лидера поздравляют президенты других стран.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Главы стран поздравляют друг друга с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Так, в ходе телефонного разговора президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания. Стороны отметили, что отношения стран обрели новую динамику в связи с тем, что 2018 год был объявлен в Казахстане Годом Узбекистана.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

В настоящее время ведется подготовка к проведению крупных мероприятий Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.

Кроме того, Мирзиёев обменялся поздравлениями с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Президенты подвели  итоги реализации договоренностей на высшем уровне и развития практического сотрудничества.

Также узбекский лидер пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы они подчеркнули, что интенсивные контакты на высшем уровне, взаимные визиты в Анкару осенью прошлого года и в Ташкент весной этого года, вывели двусторонние отношения на качественно более высокий уровень.

Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Турция, Узбекистан



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