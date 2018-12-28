Кабмину Узбекистана придется отчитываться о выполнении поручений президента

Предложение о ежеквартальных отчетах перед парламентом страны озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время ежегодного послания Олий Мажлису.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Премьер-министр и члены правительства будут ежеквартально отчитываться Сенату и законодательной палате о выполнении поручений президента, озвученных в послании президента Олий Мажлису.

"В новом году в нашей политической жизни мы введем новую практику. Учитывая, что настоящее Послание является главным документом для наступающего года, по каждому из определенных в нем приоритетных направлений премьер-министр вместе с членами правительства будут ежеквартально представлять Сенату и законодательной палате отчет о проделанной работе", - заявил президент республики Шакат Мирзиёев.

Глава Узбекистана сегодня выступил перед Олий Мажлисом с очередным посланием. Он подвел итоги 2018 года, названного Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. По инициативе президента 2019 год объявлен в Узбекистане Годом активных инвестиций и социального развития.

Шавкат Мирзиёев представил первое в истории страны послание главы государства Олий Мажлису 22 декабря 2017 года.