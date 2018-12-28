Посол России в Узбекистане подвел итоги 2018 года

Владимир Тюрденев назвал самым масштабные событием в развитии отношений визит Владимира Путина в республику в октябре и подчеркнул, что уходящий год выдался очень насыщенным.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев на пресс-конференции 28 декабря подвел итоги 2018 года в отношениях двух стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, год выдался очень насыщенным, России и Узбекистану удалось нарастить взаимный товарооборот до 3,5 миллиарда долларов и договориться о строительстве первой в республике АЭС.

"Наиболее масштабным событием уходящего года в российско-узбекских отношениях стал состоявшийся в октябре Государственный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Узбекистан, открывший совершенно новые горизонты двустороннего взаимодействия", - подчеркнул Тюрденев.

Еще один важный шаг, считает посол – это проведение первого Форума межрегионального сотрудничества РФ и Узбекистана. В нем приняли участие более тысячи представителей бизнеса и региональных властей.