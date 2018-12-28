Что известно о новом загранпаспорте

В конце декабря президент выпустил постановление о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах бюджета.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Государственная пошлина на загранпаспорта в Узбекистане после 1 января 2019 года составит 243 тысячи 276 сумов, сообщает Podrobno.uz.

Эта цифра – 120% минимального размера заработной платы – указана в постановлении президента Шавката Мирзиёева "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы".

Новый паспорт будет бордового цвета с 48 страницами вместе 36, как у действующего сейчас биометрического. В листы добавят изображения исторических достопримечательностей Узбекистана, водяные знаки, восьмиугольную пентаграмму, ламинированную пленку и встроенный электронный чип.

Для выдачи новых документов планируют открыть 12 станций сбора биометрической информации, пропускная способность составит 180-200 человек в день.