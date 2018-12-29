Индонезия и Узбекистан подвели итоги двусторонних отношений

За десять месяцев уходящего года торговля между странами достигла 48,3 миллиона долларов. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял посла Индонезии в Узбекистане Анака Агунга Где Алита Сантику, который завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Состоявшаяся в мае 2017 года в Пекине беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Индонезии Джоко Видодо подтвердила намерение сторон наращивать взаимовыгодное партнерство по всему спектру сотрудничества", — отметили в пресс-службе.

За десять месяцев 2018 года взаимная торговля достигла 48,3 миллиона долларов — это в полтора раза больше, чем за весь 2017 год. При этом экспорт вырос в 1,6 раза.

В пресс-службе напомнили, что ведущие индонезийские компании участвуют в модернизации Кокандского суперфосфатного завода, строительстве гостиниц. Кроме того, они привлечены к созданию кластеров по выращиванию и переработке хлопка в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

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Также стороны отметили, что взаимная отмена виз позволила увеличить турпоток в обе страны.

В конце беседы министр выразил послу признательность за вклад в развитие многопланового сотрудничества между странами.

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