Лукашенко поздравил Мирзиёева с Новым годом

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Новым годом, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

© Sputnik / Алексей Куденко Путин: отношения России и Узбекистана развиваются успешно

Ранее президента Узбекистана поздравил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Они договорились и далее расширять и укреплять отношения дружбы и добрососедства. Также лидеры государств пожелали мира, благополучия и процветания братским народам в Новом году.

Еще Мирзиёев получил поздравления от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он отметил, что отношения стран обрели новую динамику в связи с тем, что 2018 год был объявлен в Казахстане Годом Узбекистана.

Кроме того, Мирзиёев обменялся поздравлениями с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Президенты подвели итоги реализации договоренностей на высшем уровне и развития практического сотрудничества.