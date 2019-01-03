Стало известно, кто возглавил антитеррористическую структуру ШОС

В соответствии с решением совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, директором расположенного в Ташкенте Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС стал представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов вступил в должность директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщает МИД Узбекистана.

Гиёсов в соответствии с решением совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества стал директором расположенного в Ташкенте Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС с 1 января 2019 года.

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По данным МИД, в 2017–2018 годах Гиёсов был заместителем директора Исполкома РАТС ШОС. Ранее он занимал руководящие должности в государственном комитете национальной безопасности и комитете по делам религий Таджикистана.

В 2016–2018 годах директором Исполкома РАТС ШОС был представитель России Евгений Сысоев.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.