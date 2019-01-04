Вице-премьеров оптимизируют: опубликован проект госпрограммы на 2019 год

Проект Государственной программы "Год активных инвестиций и социального развития" включает 253 пункта, отражающие основные идеи, которые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил в послании Олий Мажлису.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Проект Государственной программы "Год активных инвестиций и социального развития" опубликован для общественного обсуждения.

В проекте госпрограммы на 2019 год, включающем в 253 пункта, отражены механизмы воплощения идей и установок, которые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил в послании Олий Мажлису 28 декабря 2018 года. Документ также опирается на задачи, обозначенные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах.

Пресс-служба президента Узбекистана Инвестиции и поддержка: о чем Шавкат Мирзиёев говорил в новогоднем послании

Например, в рамках реформирования системы государственного управления предлагается оптимизировать количество заместителей премьер-министра. До 1 апреля должен появиться проект указа президента, отменяющий практику назначения вице-премьеров одновременно руководителями ведомств.

Также в проекте есть предложение ввести порядок, согласно которому руководители министерств и ведомств будут отчитываться по подготовленным документам лично премьер-министру.

При Кабмине планируется создать постоянно действующий совет для оценки качества, практичности и эффективности документов, подготовленных заместителями премьер-министра и другими членами правительства.

Полномочия правительства в социально-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в сфере регионального развития, а также во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах и границы ответственности его членов будут конкретизированы.

Обсуждение документа продлится до 15 января.