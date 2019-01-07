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В Узбекистане планируют открыть национальный центр по управлению обороной

Минобороны РУз
Политика
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Мера предусмотрена в рамках проведения года активных инвестиций и социального развития, государственную программу поручил разработать президент Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Национальный центр по управлению обороной могут создать в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Эта мера предусмотрена в рамках госпрограммы по проведению года активных инвестиций и социального развития, которую в конце 2018-го поручил разработать президент Шавкат Мирзиёев.

Цель проекта – укрепление обороноспособности и повышение боеспособности Вооруженных сил Республики Узбекистан. Меры предусматривают совершенствование воинского управления на основе передовых информационно-коммуникационных технологий и обеспечение войск современной техникой и оружием на 2018-2021 годы. Документ планируют подготовить к 10 апреля.

Кроме того, во второй половине 2019 года правительство планирует создать научно-конструкторский кластер оборонно-промышленного комплекса для консолидации разработки научно-исследовательских организаций и учебных заведений.

Теги:
госпрограмма, Узбекистан, Оборона



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