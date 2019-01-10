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Индия и Узбекистан обсудили детали саммита "Динамичный Гуджарат"

© Flickr /
Политика
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XI Международный инвестиционный саммит "Динамичный Гуджарат" пройдет 18-20 января в индийском городе Гандинагар.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов обсудил с послом Индии Винодом Кумаром подготовку узбекской делегации к участию в предстоящем IX Международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат" и двусторонней встрече на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Стороны обговорили график и повестку дня, а также вопросы организационно-правого характера.

"Подчеркнута важность ускорения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в сфере медицины, фармацевтики и образования", — добавили в пресс-службе.

IX Международный инвестиционный саммит "Динамичный Гуджарат" (Vibrant Gujarat) пройдет 18-20 января в городе Гандинагар, расположенном на западе Индии. Участники саммита имеют возможность обмениваться опытом, находить новых партнеров и пути привлечения инвестиций.

Штат Гуджарат — один из самых экономически развитых штатов Индии.

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Теги:
Узбекистан, Индия, саммит



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