Индия и Узбекистан обсудили детали саммита "Динамичный Гуджарат"

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов обсудил с послом Индии Винодом Кумаром подготовку узбекской делегации к участию в предстоящем IX Международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат" и двусторонней встрече на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Стороны обговорили график и повестку дня, а также вопросы организационно-правого характера.

"Подчеркнута важность ускорения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в сфере медицины, фармацевтики и образования", — добавили в пресс-службе.

IX Международный инвестиционный саммит "Динамичный Гуджарат" (Vibrant Gujarat) пройдет 18-20 января в городе Гандинагар, расположенном на западе Индии. Участники саммита имеют возможность обмениваться опытом, находить новых партнеров и пути привлечения инвестиций.

Штат Гуджарат — один из самых экономически развитых штатов Индии.