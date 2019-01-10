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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко: разговоры об объединении Беларуси и России могу назвать глупыми

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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По словам главы государства, сегодня идет слишком разговоров на эту тему, еще одна актуальная тема – автокефалия церкви в республике.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупыми разговоры об объединении с Россией, сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, союз двух стран может развиваться только на равноправной основе и сегодня в обществе идет слишком много разговоров на эту тему.

"Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - заявил Лукашенко в четверг.

Он также напомнил, что между Беларусью и Россией подписан договор о создания Союзного государства, отношения до сих пор развиваются в соответствии с этим документом.

Это фундаментальные принципы построения любых партнерских отношений, считает белорусский лидер, на все должна быть воля двух народов.

Теги:
Россия, Беларусь



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