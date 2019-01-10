Лукашенко: разговоры об объединении Беларуси и России могу назвать глупыми

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупыми разговоры об объединении с Россией, сообщает Sputnik Беларусь.
По его словам, союз двух стран может развиваться только на равноправной основе и сегодня в обществе идет слишком много разговоров на эту тему.
"Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - заявил Лукашенко в четверг.
Он также напомнил, что между Беларусью и Россией подписан договор о создания Союзного государства, отношения до сих пор развиваются в соответствии с этим документом.
Это фундаментальные принципы построения любых партнерских отношений, считает белорусский лидер, на все должна быть воля двух народов.