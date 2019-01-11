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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезм

Начался визит Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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В ходе таких поездок по областям страны президент знакомится с тем, как живет народ, с какими проблемами сталкивается, а также изучает ход социально-экономического развития регионов.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Самаркандскую область, сообщает UzNews.uz.

В ходе поездки глава государства намерен ознакомиться с осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, ходом социально-экономических реформ на местах.

Кроме того, Мирзиёев ознакомится с реализацией проектов и планов в Самаркандской области.

Накануне завершилась инспекционная поездка президента по Юнусабадскому району Ташкента. В ходе поездки он посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района, а также провел совещание Совета безопасности.

Теги:
визит, Шавкат Мирзиёев, Самаркандская область, Узбекистан



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