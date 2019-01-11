Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили приоритеты сотрудничества

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, который накануне прибыл с визитом в Ташкент.

"В рамках состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали, что благодаря установлению регулярного взаимодействия Узбекистана и Кыргызстана на различных уровнях, прежде всего между главами государств, в двусторонних отношениях создана беспрецедентная дружественная атмосфера, которая позволила последовательно решать накопившиеся проблемы и выйти на новый этап сотрудничества", — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Министры обсудили приоритетные направления сотрудничества между республиками в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

На встрече отметили, что за 11 месяцев прошлого года взаимный товарооборот вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 363 миллионов долларов США.

"Важную роль в двусторонних отношениях играют регулярные заседания Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях под председательством премьер-министров двух стран", — говорится в публикации.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков После пятилетнего перерыва открылся пункт пропуска на границе с Кыргызстаном

Главы МИД также обговорили повестку дня первой встречи "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана. Напомним, мероприятие пройдет 12-13 января в Самарканде. Камилов и Айдарбеков выразили уверенность, что форум поможет расширить региональное сотрудничество в разных направлениях.

Ранее в пресс-службе МИД Узбекистана уточнили, что на встрече планируется обсудить привлечение инвестиций в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины, сельского хозяйства и фармацевтики, а также развитие взаимной торговли, транспорта и логистики.