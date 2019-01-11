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Флаги стран-участниц конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии

Представители ЦА в апреле обсудят в Ташкенте борьбу с наркотиками

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Об этом стало известно в результате встречи посла Узбекистана в Австрии Шерзода Асадова с заместителем генерального секретаря ООН Юрием Федотовым.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Представители стран Центральной Азии в апреле обсудят в Ташкенте противодействие распространению наркотиков, сообщает пресс-служба МИД.

"В данном контексте проведение в Узбекистане в апреле текущего года очередной, 11-й встречи государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии станет одним из важных совместных мероприятий текущего года", - говорится в сообщении по итогам встречи в Вене посла Узбекистана в Австрии Шерзода Асадова с заместителем генсека ООН Юрием Федотовым.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над запрещенными веществами в Центральной Азии подписали Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в 1996 году. Через два года к нему присоединилась Россия, а в 2001 году – Азербайджан.

Теги:
Наркотики, Ташкент, Центральная Азия



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