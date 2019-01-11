На таджикско-узбекской границе появится еще один КПП

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Новый контрольно-пропускной пункт "Бабатаг" откроют на таджикско-узбекской границе, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Соответствующая договоренность об открытии новых КПП на границе между государствами была достигнута в ходе визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент в августе 2018 года.

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Предполагается, что "Бабатаг" соединит таджикский Гиссар с узбекским городом Сарыасия. При этом КПП не будет иметь международного статуса - по нему будут пропускаться граждане двух государств и их транспортные средства.

Ранее стало известно о том, что за период с января по сентябрь 2018 года свыше миллиона граждан Узбекистана посетили Таджикистан и свыше миллиона таджикистанцев посетили Узбекистан.

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