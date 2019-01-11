В Джизакской области появился новый заместитель хокима

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Азим Ахмедхаджаев стал заместителем хокима Джизакской области по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма.
Кандидатуру Ахмедхаджаева утвердил Кенгаш народных депутатов региона.
Ранее он работал заместителем директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.
Напомним, в ноябре также произошли кадровые перестановки в администрации региона. Бывший вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев получил должность хокима Шараф-Рашидовского района Джизакской области.