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В Джизакской области появился новый заместитель хокима

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (276)
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Ранее кадровые перестановки в администрации региона происходили в ноябре.

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Азим Ахмедхаджаев стал заместителем хокима Джизакской области по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма.

Кандидатуру Ахмедхаджаева утвердил Кенгаш народных депутатов региона.

Ранее он работал заместителем директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

Напомним, в ноябре также произошли кадровые перестановки в администрации региона. Бывший вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев получил должность хокима Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (276)
Теги:
Азим Ахмедхаджаев, хоким, Джизакская область, Узбекистан



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