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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью подразделения Национальной гвардии

Нацгвардия Узбекистана провела совместный тренинг с милицией КНР

Пресс-служба президента РУз
Политика
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Правоохранители из двух стран отработали правильное использование современного оружия и технику ушу в рукопашном бое.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана провела совместный тактический семинар-тренинг с Национальной милицией Китая, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в рамках визита в РУ китайской делегации во главе с заместителем начальника штаба Национальной милиции КНР Ли Жиао Гуаном, участники уделили особое внимание использованию современного оружия, а также применению китайской техники ушу в рукопашном бое.

Кроме того, китайским гостям продемонстрировали военную технику и вооружение подразделений Нацгвардии, также они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в марте 2019 года в Ташкенте могут провести традиционный марафон с участием представителей Китая.

Кроме того, в конце декабря прошлого года Ташкент вошел с альянс городов Великого шелкового пути, соответствующий сертификат выдала Всекитайской ассоциации по содействию дружбе.

Теги:
Тренинг, Китай, нацгвардия



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