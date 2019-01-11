Жеенбеков собирается провести саммит ШОС в Бишкеке на высоком уровне

Кыргызстан рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как площадку для установления доверительных отношений и развития взаимодействия с другими странами.

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил провести Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке в июне на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы государства.

В 2019 году Кыргызстан стал страной-председателем ШОС. В республике пройдут официальные мероприятия организации, в том числе саммит. В пятницу президент провел совещание по вопросам проведения Совета глав государств-членов ШОС.

"Президент подчеркнул, что 2019 год пройдет под эгидой ШОС и проведение всех планируемых мероприятий в рамках саммита ШОС является важным событием для Киргизстана, поручив все обсужденные вопросы подготовить на качественном, высоком уровне", - отметили в пресс-службе.

По словам Жээнбекова, Кыргызстан рассматривает ШОС как площадку для установления взаимодоверительных отношений и развития сотрудничества.

"Авторитет ШОС с каждым годом укрепляется и растет. Основой организации является единство государств-участников, доверительное партнерство и взаимоуважение", — добавил он.

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Совет глав государств-членов ШОС запланирован на 14–15 июня. В Кыргызстане уже прошел ряд ведомственных встреч в рамках ШОС, в частности заседания министров юстиции, руководителей счетных палат, руководителей пограничных служб, министров сельского хозяйства. В республике также пройдет заседание секретарей Советов безопасности, совет министров иностранных дел, совет министров обороны ШОС, а также медиафорум, фотовыставка, международный марафон и бизнес-форум.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане в июне 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.