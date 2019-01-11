Утвержден хоким Самаркандской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед руководством области несколько задач, в том числе развить экономику региона и привлекать как можно больше инвестиций.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Депутаты Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов поддержали предложенную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым кандидатуру и утвердили Эркинжона Турдимова в должности хокима Самаркандской области, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава государства на заседании назвал актуальные задачи, стоящие перед руководством и активом области.

"Развитие экономики области, активизация инвестиционного процесса, создание новых предприятий и рабочих мест - важнейшая и самая приоритетная задача. В прошлом году в области введено в строй 448 объектов и создано более 8,7 тысячи рабочих мест. Но для такой области с огромным потенциалом как Самаркандская этого недостаточно", - сказал Мирзиёев.

На сессии отметили, что на 2019-2020 годы сформировано 968 инвестиционных проектов, планируется организовать крупные промышленные предприятия в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Напомним, в декабре 2018 года на сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов в должности хокима Ташкента утвердили Джахонгира Артыкходжаева, также рекомендованного на эту должность главой Узбекистана.