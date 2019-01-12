В Узбекистане утвердили руководство нового министерства

Бывший зампредседателя компании "Узавтосаноат" Умиджан Салимов, который ранее подвергался критике президента, назначен на должность заместителя министра экономики и промышленности республики.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Узбекистане учреждено Министерство экономики и промышленности. Новое ведомство организовано на базе Министерства экономики.

Как сообщил на своем официальном Telegram–канале Минюст, соответствующий указ "О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации государственной политики в сфере экономического развития" подписал президент Шавкат Мирзиёев.

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Новое ведомство будет заниматься анализом и прогнозированием макроэкономических показателей и разработкой предложений по внедрению рыночных механизмов управления экономикой и формированию стратегий развития ее основных отраслей.

Кроме того, министерство займется стимулированием развития частного предпринимательства, созданием благоприятных условий для улучшения деловой среды и борьбой с теневой экономикой.

Министром назначен Ботир Ходжаев, возглавлявший до этого Министерство экономики Узбекистана.

Одним из заместителей министра экономики и промышленности Узбекистана стал Умиджан Салимов, который ранее занимал должность заместителя председателя компании «Узавтосаноат» по развитию и маркетингу.

Заместителем министра стал также Равшан Гулямов, возглавлявший ранее Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса кабинета министров.

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Новую должность заместителя министра экономики и промышленности Узбекистана получил Сахиб Саифназаров (с августа 2017 года он работал заместителем министра внешней торговли), а также Ботир Усманов (до сегодняшнего дня работавший проректором по научной работе Ташкентского университета информационных технологий).