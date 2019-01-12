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После визита президента в Самаркандскую область один из хокимов лишился должности

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (279)
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Место Баходира Саъдуллаева занял первый заместитель хокима области по вопросам экономики и предпринимательства Шункор Худойбердиев.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Хоким Пастдаргомского района Самаркандской области Баходир Саъдуллаев покинул свой пост.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, глава администрации уволился по собственному желанию.

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Утвержден хоким Самаркандской области

Новым хокимом назначен первый заместитель хокима области по вопросам экономики и предпринимательства Шункор Худойбердиев.

Отметим, что накануне завершилась инспекционная поездка в Самаркандскую область президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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В ходе внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов временно исполнявший обязанности хокима Самаркандской области Эркинжон Турдимов был утвержден в должности хокима области.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (279)
Теги:
хоким, назначения, Самаркандская область



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