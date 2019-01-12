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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Ташкент обсуждает с Астаной подготовку Года Казахстана в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Главы МИД Казахстана и Узбекистана Абдулазиз Камилов и Бейбут Атамкулов в субботу провели встречу в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Абдулазиз Камилов в субботу встретился в Самарканде с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, они обсудили подготовку совместных мероприятий, сообщает пресс-служба МИД.

"Министры с удовлетворением отметили успешные итоги Года Узбекистана в Казахстане и обменялись мнениями о подготовке к Году Казахстана в Узбекистане в 2019 году", - уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны подчеркнули значительный потенциал для расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной областях. Так, в 2018 году объем взаимной торговли вырос на 38% и превысил 2,6 миллиарда долларов.

Также Узбекистан и Казахстан рассмотрели двусторонние и региональные вопросы, связанные с дальнейшим углублением взаимодействия в области туризма и культурно-гуманитарной сфер.

Теги:
сотрудничество, Казахстан, Узбекистан



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