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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Министр иностранных дел Индии Сушмой Сварадж

Ташкент и Дели обсудили запуск транзитных коридоров через Афганистан

Политика
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Камилов и Сварадж выразили уверенность, что новый формат взаимодействия между странами Центральной Азии и Индией откроет новые возможности для развития каждой из стран-участниц.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж прибыл в Самарканд, где обсудил с Абдулазизом Камиловым планы по запуску транзитных транспортных коридоров через Афганистан, сообщает МИД Узбекистана.

В рамках обмена мнениями относительно двусторонних мероприятий в 2019 году стороны выразили заинтересованность в активизации межпарламентских, межмидовских связей, укреплении сотрудничества между деловыми кругами и финансовыми институтами на платформе созданного узбексо-индийского Делового совета и Центра развития предпринимательства в Ташкенте.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахиддин Раббани
© МИД Узбекистана
О чем Камилов договорился с министром иностранных дел Афганистана

Также Камилов и Сварадж выразили уверенность, что новый формат взаимодействия между странами Центральной Азии и Индией позволит консолидировать усилия по укреплению и расширению кооперации, откроет новые возможности для развития каждой из стран-участниц.

Министры иностранных дел также обсудили практические аспекты предстоящего участия узбекской делегации в международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019" и запланированных переговоров на высшем уровне.

Напомним, первая министерская встреча "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана открывается в воскресенье.

Теги:
Афганистан, Самарканд, Дели, Ташкент



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