Ташкент и Дели обсудили запуск транзитных коридоров через Афганистан

Камилов и Сварадж выразили уверенность, что новый формат взаимодействия между странами Центральной Азии и Индией откроет новые возможности для развития каждой из стран-участниц.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж прибыл в Самарканд, где обсудил с Абдулазизом Камиловым планы по запуску транзитных транспортных коридоров через Афганистан, сообщает МИД Узбекистана.

В рамках обмена мнениями относительно двусторонних мероприятий в 2019 году стороны выразили заинтересованность в активизации межпарламентских, межмидовских связей, укреплении сотрудничества между деловыми кругами и финансовыми институтами на платформе созданного узбексо-индийского Делового совета и Центра развития предпринимательства в Ташкенте.

Также Камилов и Сварадж выразили уверенность, что новый формат взаимодействия между странами Центральной Азии и Индией позволит консолидировать усилия по укреплению и расширению кооперации, откроет новые возможности для развития каждой из стран-участниц.

Министры иностранных дел также обсудили практические аспекты предстоящего участия узбекской делегации в международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019" и запланированных переговоров на высшем уровне.

Напомним, первая министерская встреча "Индия — Центральная Азия" с участием Афганистана открывается в воскресенье.