Мередов и Камилов обсудили новый проект для Афганистана

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, прибывшим сегодня для участия в первой министерской встрече Диалога "Индия – Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.

Министры отметили, что благодаря твердой политической воле глав двух стран узбекско-туркменское стратегическое партнерство динамично и плодотворно развивается в духе добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

"В первой части нашего диалога нам удалось обсудить круг вопросов, связанных с активизацией партнерства стран центрально-азиатского региона с Индией. Думаю, эффективность их решения во многом связана с продвижением взаимодействия с Афганистаном. Известно, что по инициативе Туркменистана в настоящее время осуществляется строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Значимость данного проекта ТАТИ в важном геополитическом значении. Мы твердо убеждены, что это поможет поддержать стабильность в стране, в первую очередь в провинциях, по территориям которых будет проходить газопровод", - заявил Мередов.

По его словам, газопровод создаст в Афганистане 12 тысяч рабочих мест, обеспечит в казну не менее 1 млрд долларов ежегодно только за транзит газа по территории Афганистана.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам углубления связей в культурно-гуманитарной сфере, путем развития туризма, организации совместных мероприятий в Узбекистане и Туркменистане.