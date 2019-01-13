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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов

Мередов и Камилов обсудили новый проект для Афганистана

МИД Узбекистана
Политика
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Министры обсудили партнерство, а также значимость проекта ТАТИ для Афганистана.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, прибывшим сегодня для участия в первой министерской встрече Диалога "Индия – Центральная Азия", сообщает корреспондент Sputnik.

Министры отметили, что благодаря твердой политической воле глав двух стран узбекско-туркменское стратегическое партнерство динамично и плодотворно развивается в духе добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

"В первой части нашего диалога нам удалось обсудить круг вопросов, связанных с активизацией партнерства стран центрально-азиатского региона с Индией. Думаю, эффективность их решения во многом связана с продвижением взаимодействия с Афганистаном. Известно, что по инициативе Туркменистана  в настоящее время осуществляется строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Значимость данного проекта ТАТИ в важном геополитическом значении. Мы твердо убеждены, что это поможет поддержать стабильность в стране, в первую очередь в провинциях, по территориям которых будет проходить газопровод", - заявил Мередов.

По его словам, газопровод создаст в Афганистане 12 тысяч рабочих мест, обеспечит в казну не менее 1 млрд долларов ежегодно только за транзит газа по территории Афганистана.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам углубления связей в культурно-гуманитарной сфере, путем развития туризма, организации совместных мероприятий в Узбекистане и Туркменистане.




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