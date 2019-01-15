Кому Шавкат Мирзиёев присвоил генеральские звания

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Узбекистан закупит составы для метро Ташкента на 28 млн евро "Узбекистон темир йуллари" по результатам проведенных прямых переговоров с АО "Метровагонмаш" (Россия) согласовала меморандум о приобретении пяти составов в четырехвагонном исполнении. 92

Борец Таймазов: благодарен Узбекистану, это моя вторая родина Борец вольного стиля Артур Таймазов рассказал, как чувствовал себя в сборной Узбекистана и как его принимали узбекистанские болельщики. 53