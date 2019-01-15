Кому Шавкат Мирзиёев присвоил генеральские звания

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов орденами и медалями, а также присвоил им воинские звания.
Об этом сообщил в своем сюжете "Телеканал 24".
Так, советник президента - исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Турсунхон Худойбергенов получил звание генерал-лейтенанта.
Кроме того, звание генерал-полковника присвоено командующему Национальной гвардией Баходиру Ташматову.
Министр внутренних дел Пулат Бобожонов также получил звание генерал-лейтенанта.
Министр обороны Абдусалом Азизов получил звание генерал-лейтенанта.
Заместителю министра обороны Азизу Икрамову также присвоено звание генерал-майора.