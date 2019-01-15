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Шавкат Мирзиёев вручил награды в День защитников Родины

Кому Шавкат Мирзиёев присвоил генеральские звания

Пресс-служба президента Узбекистан
Политика
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Также глава государства присвоил звание генерал-полковника командующему Национальной гвардией Баходиру Ташматову.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов орденами и медалями, а также присвоил им воинские звания.

Об этом сообщил в своем сюжете "Телеканал 24".

Так, советник президента - исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Турсунхон Худойбергенов получил звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено командующему Национальной гвардией Баходиру Ташматову.

Министр внутренних дел Пулат Бобожонов также получил звание генерал-лейтенанта.

Министр обороны Абдусалом Азизов получил звание генерал-лейтенанта.

Заместителю министра обороны Азизу Икрамову также присвоено звание генерал-майора.




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