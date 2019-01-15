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Директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов

Глава МИД Узбекистана встретился с директором Исполкома РАТС ШОС

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов приступил к новым обязанностям с 1 января. Он будет занимать пост три года.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Джумахоном Гиёсовым, который с начала года занимает пост директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Камилов поздравил представителя Таджикистана со вступлением в должность и отметил, что Узбекистан придает важное значение деятельности РАТС — основного органа ШОС по обеспечению взаимодействия государств-членов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

"На встрече отмечалось, что за относительно короткое по историческим меркам время совместными усилиями проделана большая работа по институциональному развитию и совершенствованию деятельности РАТС, которая сформировалась как дееспособная структура, полноценно реализующая поставленные перед ней задачи", — отметили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Джумахон Гиёсов в 2017-2018 годах был заместителем директора Исполкома РАТС ШОС. До этого он занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.

До него пост директора Исполкома РАТС ШОС занимал представитель России Евгений Сысоев.

Вид на Самарканд с 34-метрового минарета медресе Мирзо Улугбека на площади Регистан, Самарканд
Foto / Ирина Пасхина
Стало известно, как подготовят Самарканд к саммиту ШОС в 2022 году
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 1 января является представитель Узбекистана Владимир Норов.

 

Теги:
ШОС, Абдулазиз Камилов



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