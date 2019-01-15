Глава МИД Узбекистана встретился с директором Исполкома РАТС ШОС

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Джумахоном Гиёсовым, который с начала года занимает пост директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Камилов поздравил представителя Таджикистана со вступлением в должность и отметил, что Узбекистан придает важное значение деятельности РАТС — основного органа ШОС по обеспечению взаимодействия государств-членов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
"На встрече отмечалось, что за относительно короткое по историческим меркам время совместными усилиями проделана большая работа по институциональному развитию и совершенствованию деятельности РАТС, которая сформировалась как дееспособная структура, полноценно реализующая поставленные перед ней задачи", — отметили в пресс-службе МИД Узбекистана.
Джумахон Гиёсов в 2017-2018 годах был заместителем директора Исполкома РАТС ШОС. До этого он занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.
До него пост директора Исполкома РАТС ШОС занимал представитель России Евгений Сысоев.
Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 1 января является представитель Узбекистана Владимир Норов.