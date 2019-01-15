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Судебный молоток, архивное фото

В Узбекистане начнут официально защищать свидетелей по уголовным делам

© Sputnik / Андрей Старостин
Политика
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Закон подписал во вторник президент Шавкат Мирзиёев, в соответствии с ним граждане, в случае необходимости, смогут менять внешность и паспортные данные.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник утром подписал закон о государственной защите свидетелей по уголовным делам, сообщает РИА Новости.

Проект "О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса" был принят нижней палатой Олий Мажлиса в ноябре, а одобрен Сенатом в декабре 2018 года. Он вступит в силу через шесть месяцев.

Молоток судьи в зале суда
© Sputnik / Максим Богодвид
Власти Узбекистана возьмут под защиту свидетелей по уголовным делам

Ранее в законодательстве республики была общая норма о необходимости защиты участников уголовного процесса в случае угрозы в их адрес, теперь же будут применяться конкретные меры. В случае необходимости находящиеся в опасности граждане смогут поменять внешность и паспортные данные, правоохранители будут блокировать доступ к сведениям.

При этом такие решения будут приниматься только при рассмотрении тяжких или особо тяжких преступлений.

Теги:
президент, свидетель, Узбекистан, Суд



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