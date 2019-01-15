В Узбекистане начнут официально защищать свидетелей по уголовным делам

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник утром подписал закон о государственной защите свидетелей по уголовным делам, сообщает РИА Новости.
Проект "О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса" был принят нижней палатой Олий Мажлиса в ноябре, а одобрен Сенатом в декабре 2018 года. Он вступит в силу через шесть месяцев.
Ранее в законодательстве республики была общая норма о необходимости защиты участников уголовного процесса в случае угрозы в их адрес, теперь же будут применяться конкретные меры. В случае необходимости находящиеся в опасности граждане смогут поменять внешность и паспортные данные, правоохранители будут блокировать доступ к сведениям.
При этом такие решения будут приниматься только при рассмотрении тяжких или особо тяжких преступлений.