18:22 15 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Шавкат Мирзиёев

Стали известны даты рабочего визита Шавката Мирзиёева в Индию

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
33 0 0

Президент Узбекистана отправится в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-18 января посетит с рабочим визитом Индию для участия в девятом Международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер выступит на пленарной сессии саммита, а также проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Стороны обсудят вопросы узбекско-индийского сотрудничества, международной и региональной политики.

Саммит "Динамичный Гуджарат" - крупнейший международный форум в регионе. Его участники – это главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций и транснациональных корпораций, ведущие аналитики и эксперты.

Традиционно в центре внимания участников форума находятся вопросы развития глобальной экономики, расширения партнерства в сфере торговли, привлечения инвестиций, обмена передовыми технологиями и знаниями.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Индия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Глупо, но весело: зачем сотни людей пошли в метро без штанов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054