Стали известны даты рабочего визита Шавката Мирзиёева в Индию

Президент Узбекистана отправится в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-18 января посетит с рабочим визитом Индию для участия в девятом Международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер выступит на пленарной сессии саммита, а также проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Стороны обсудят вопросы узбекско-индийского сотрудничества, международной и региональной политики.

Саммит "Динамичный Гуджарат" - крупнейший международный форум в регионе. Его участники – это главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций и транснациональных корпораций, ведущие аналитики и эксперты.

Традиционно в центре внимания участников форума находятся вопросы развития глобальной экономики, расширения партнерства в сфере торговли, привлечения инвестиций, обмена передовыми технологиями и знаниями.