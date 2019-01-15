Узбекистанцам пояснили порядок получения загранпаспортов

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. У отказа в выдаче загранпаспорта в Узбекистане может быть несколько причин, заявил начальник Управления миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкенте, подполковник Кудрат Юлдашев.

"Такие меры принимаются, если есть ограничения на выезд со стороны суда или следственных органов или задолженность. Когда все долги будут погашены и гражданин сможет предоставить справку об этом, он без проблем получит загранпаспорт", - сказал Юлдашев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Вадим Жернов Сколько ташкентцев получили загранпаспорта в 2019 году

По его словам, на выезд из государства сейчас ограничений нет, владелец паспорта может в течение 10 лет посещать любые страны.

В конце декабря во всех районах Ташкента установили специальное оборудование для выдачи загранпаспортов, с 4 января она началась. За 10 дней 2019 года специалисты передали гражданам всего 570 документов нового образца.

Кроме того, как отметил директор Государственного центра персонализации Нажмиддин Тураходжаев, система выдачи загранпаспортов на сегодня в Узбекистане работает в тестовом режиме. Это не говорит о каких-то ошибках – напротив, все соответствует международным требованиям. Однако есть процессы обработки данных, связанные именно со сбором информации. Со временем правительство надеется отойти от "бумажных дел", процедура будет переведена в электронный формат.