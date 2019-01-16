Лавров: чемпионат мира в России – триумф народной дипломатии

Министр иностранных дел РФ напомнил, что летом 2018 года страну посетили миллионы иностранных гостей.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил проведение чемпионата мира по футболу и назвал его "настоящим триумфом народной дипломатии", сообщается в трансляции на сайте МИД РФ.

Он напомнил, что летом страну посетили миллионы иностранных гостей, все они своими глазами увидели современную Россию и ее граждан.

Напомним, что ЧМ по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, всего на турнире сыграли 64 матча, вперед в итоге вырвалась сборная Франции.

В среду Сергей Лавров дает пресс-конференцию по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в 2018 году. Ранее он заявил, что РФ по-прежнему готова работать над спасением ДРСМД и назвал "понижением стандартов" СМИ обвинения в адрес Трампа о связях с Кремлем.

Комментируя ситуацию вокруг содержания под стражей на Украине главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, он выразил надежду, что в этом деле восторжествует справедливость и журналиста освободят.