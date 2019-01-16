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Лавров: Россия сделает все для освобождения Вышинского

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (34)
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Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Москва надеется, что в деле против главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского восторжествует право и его освободят, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время ежегодной пресс-конференции.

"Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", — сказал министр.

Кроме того, Лавров заявил, что идея обмена Вышинского способствует интересам тех, кто намерен сделать журналистов разменной монетой в своих неблаговидных целях. Напомним, сам журналист считает, что его арестовали для обмена на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму.

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Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

Накануне сообщалось, что украинская прокуратура завершила расследование уголовного дела. Рассмотрение вопроса о мере пресечения назначено на 17 января.

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (34)
Теги:
журналисты, Украина, Кирилл Вышинский, Сергей Лавров



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