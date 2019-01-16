Мирзиёев назначил главного борца с экономическими преступлениями

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре возглавил бывшего работника прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана Рахимов Дилшод Фахриевич.

Соответствующий указ о назначении подписал президент Шавкат Мирзиёев 15 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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Рахимов родился в 1978 году. Окончил Ташкентский государственный юридический институт, имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в органах прокуратуры.

В разные годы работал прокурором, старшим прокурором отдела, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, первым заместителем начальника Департамента при Генеральной прокуратуре.

До этого был и. о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.