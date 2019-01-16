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Китай пригласил Мирзиёева на форум "Один пояс, один путь"

© AP Photo / Andy Wong
Политика
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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Китая в республике Цзян Янь.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Китай передал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву приглашение на второй международный форум "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине в апреле, сообщает МИД Узбекистана.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 16 января принял посла Китая в республике Цзян Янь. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-китайской повестки дня на 2019 год.

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На встрече также обсуждались практические аспекты проведения узбекско-китайской встречи на высшем уровне в Ташкенте, добавили в МИД Узбекистана.

Форум "Один пояс, один путь" впервые прошел в Пекине в мае 2017 года. Участие в нем приняли около 30 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. Мирзиёев, выступая на первом форуме, отметил важность экономического пояса нового "Шелкового пути", который позволит интегрировать транспортные коридоры из Центральной Азии через КНР и Россию с международными рынками.




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