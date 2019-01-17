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Полномочный посол Узбекистана Жахонгир Ганиев вручил верительные грамоту королю Испании Филиппу VI

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты королю Испании

Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана
Политика
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Стороны обсудили актуальные аспекты узбекско-испанских отношений.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Жахонгир Ганиев вручил верительные грамоты королю Испании Филиппу VI, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Церемония состоялась в Мадриде.

Филипп VI высоко оценил уровень доверия между странами, схожесть и близость позиций по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

"Король особо отметил свою встречу в Астане с президентом Узбекистана в рамках международной выставки "ЭКСПО-2017", в ходе которой были определены дальнейшие пути расширения и углубления многопланового сотрудничества между нашими странами", — отметили в пресс-службе.

В финале встречи Филипп VI выразил свое уважение Шавкату Мирзиёеву и передал ему наилучшие пожелания.

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Теги:
Посольство Узбекистана в Испании, верительные грамоты, Испания



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