Посол Узбекистана вручил верительные грамоты королю Испании

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Жахонгир Ганиев вручил верительные грамоты королю Испании Филиппу VI, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Церемония состоялась в Мадриде.

Филипп VI высоко оценил уровень доверия между странами, схожесть и близость позиций по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

"Король особо отметил свою встречу в Астане с президентом Узбекистана в рамках международной выставки "ЭКСПО-2017", в ходе которой были определены дальнейшие пути расширения и углубления многопланового сотрудничества между нашими странами", — отметили в пресс-службе.

В финале встречи Филипп VI выразил свое уважение Шавкату Мирзиёеву и передал ему наилучшие пожелания.