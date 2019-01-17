Президент отбыл с рабочим визитом в Индию

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января отбыл с рабочим визитом в Индию, сообщает пресс-служба главы государства.

Его пригласил премьер-министр страны Нарендра Моди, цель поездки – участие в IX Международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019".

"Визит главы государства вызывает огромный интерес в Индии. Это особо отмечается и представителями официальных кругов, и средствами массовой информации. В частности, в газете The Hindu, издающейся полуторамиллионным тиражом, опубликована аналитическая статья "Президент Узбекистана – главный гость саммита", - уточняется в сообщении.

Традиционно на форуме обсуждают вопросы развития экономики и торговли, инвестиции, обмен передовыми знаниями и технологиями. Визит президента Узбекистана продолжится 18 января.

В середине января переговоры в Самарканде также проводила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж – с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым она обсудила ситуацию в Афганистане. Стороны договорились о запуске транспортных транзитных коридоров через эту страну и совместном участии в становлении мирного процесса, а также работе по проекту ТАПИ. Индия намерена инвестировать 3 миллиарда долларов для стабилизации ситуации в Афганистане. Также в саммите 13 января приняли участие главы МИД Афганистана, Казахстана, Кыргызской Республики и Таджикистана, Туркменистана.

Камилов позже назвал эту встречу историческим событием. В ближайшее время в Ташкенте планируют провести Восьмую конференцию регионального экономического сотрудничества по Афганистану с участием Индии.