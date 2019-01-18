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В Узбекистане появится движение "Юксалиш": чем займется новая организация

© Pixabay
Политика
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Негосударственная некоммерческая организация будет иметь подразделения в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В Узбекистане появится общенациональное движение "Юксалиш".

Как сообщается в указе Шавката Мирзиёева, движение намерено объединить граждан, соотечественников, проживающих за границей, негосударственные некоммерческие организации для содействия в реализации реформ.

Организация планирует наладить открытый диалог с народом и бизнес-сообществом, а также сформировать эффективную систему общественного контроля.

Кроме того, движение будет привлекать граждан к активному участию в обсуждениях хода реализации намеченных реформ.

Руководителя движения будут выбирать из числа депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса, а глав территориальных подразделений – из числа местных кенгашей народных депутатов.

Теги:
Узбекистан



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