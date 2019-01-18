Пиар-центр Узбекистана появится на базе УзАПИ

Пиар-центр займется информированием зарубежных деловых кругов о реформах в стране.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Узбекское агентство по печати и информации (УзАПИ) станет выполнять функции пиар-центра республики. Об этом говорится в указе Шавката Мирзиёева.

Пиар-центр будет информировать зарубежные деловые круги и потенциальных инвесторов о ходе реализации реформ в стране.

Сейчас администрация президента должна в течение двух недель разработать проект о совершенствовании деятельности Узбекского агентства по печати и информации. Документ должен предусматривать финансирование мероприятий, проводимых в рамках реализации функций пиар-центра.

В конце ноября 2018 года УзАПИ возглавил бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов. Он заявил, что сделает все, чтобы ведомство стало гарантом свободы деятельности журналистов.