Дипмиссии Узбекистана помогут деньгами гражданам за рубежом

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине января подписал новую редакцию закона об утверждении Консульского состава, сообщает портал "Народное слово".

Документ предоставляет дипломатическим миссиям за рубежом право оказывать финансовую помощь гражданам, оставшимся без средств.

В ноябре 2018 года поправки приняла нижняя палата Олий Мажлиса, сенат одобрил их в декабре. Устав вступает в силу со дня его официального опубликования, прежняя редакция действовала с 1996 года.

Для оказания помощи между консульским учреждением и гражданином Узбекистана заключается договор, предусматривающий обязательства по возмещению нуждающимся полученных средств в течение 30 дней.

При этом дипломатические миссии могут отказать в финансовой помощи, если узбекистанец незаконно въехал в страну, скрыл обстоятельства или предоставил в консульское учреждение заведомо ложные сведения и имеет задолженности.