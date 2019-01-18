В Узбекистане введут "инвестиционную визу"

Ее смогут получить учредители предприятий с иностранными инвестициями и члены их семей, срок действия документа – 3 года с возможностью продления.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В Узбекистане с 1 марта введут специальную "инвестиционную визу", сообщается в указе президента Шавката Мирзиёева, опубликованном на портале УзА.

Теперь участники предприятий с иностранными инвестициями и члены их семей смогут въехать в страну на 3 года и продлить документ, не выезжая из республики.

Также тем инвесторам, которые внесли в организацию предприятий в республике не менее трех миллионов долларов, в упрощенном порядке будут выдавать вид на жительство на 10 лет.

Те, кого коснутся нововведения, смогут пользоваться медицинскими и образовательными услугами на обычных условиях. Временную прописку они получат в населенных пунктах, где работают их предприятия.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане смягчат наказание за нарушение визового режима.