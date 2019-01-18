16:09 18 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Рукопожатие, архивное фото

В Узбекистане введут "инвестиционную визу"

CC0 / Pixabay / rawpixel
Политика
Получить короткую ссылку
56 0 0

Ее смогут получить учредители предприятий с иностранными инвестициями и члены их семей, срок действия документа – 3 года с возможностью продления.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В Узбекистане с 1 марта введут специальную "инвестиционную визу", сообщается в указе президента Шавката Мирзиёева, опубликованном на портале УзА.

Теперь участники предприятий с иностранными инвестициями и члены их семей смогут въехать в страну на 3 года и продлить документ, не выезжая из республики.

Паспортный контроль
В Узбекистане смягчат наказание за нарушение визового режима

Также тем инвесторам, которые внесли в организацию предприятий в республике не менее трех миллионов долларов, в упрощенном порядке будут выдавать вид на жительство на 10 лет.

Те, кого коснутся нововведения, смогут пользоваться медицинскими и образовательными услугами на обычных условиях. Временную прописку они получат в населенных пунктах, где работают их предприятия.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане смягчат наказание за нарушение визового режима.

Теги:
закон, виза, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Путину в Сербии подарили щенка
Еще один питомец: Путину подарили в Сербии щенка овчарки
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054