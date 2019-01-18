16:08 18 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном инвестиционном саммите “Динамичный Гуждарат”

Мирзиёев предложил в 2020 провести в Узбекистане год индийской культуры

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
9 0 0

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении на IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019" выдвинул несколько инициатив, которые помогут расширить сотрудничество между странами.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести в 2020 год узбекской культуры в Индии и год индийской культуры в Узбекистане, а в этом году организовать в республике узбекско-индийский молодежный форум и бизнес-форум регионов двух стран в Андижане.

Президент республики выступил на IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019", сообщает пресс-служба.

Он отметил, что укрепление долгосрочного стратегического партнерства с Индией - одно из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана. Мирзиёев выдвинул несколько инициатив, которые могли бы расширить сотрудничество между странами.

"Всем хорошо известно, что в III-II веках до нашей эры индийскую землю с Центральной Азией связывал Великий Индийский путь. И сегодня актуально как никогда создание надежных торговых и транспортных коммуникаций между рынками Центральной и Южной Азии. Мы обсуждаем проект Трансафганской железной дороги. В перспективе этот коридор обеспечит выход в Южную Азию, в том числе в Индию через порт Чабахар", - заявил глава Узбекистана.

Он предложил реализовать совместные проекты в сфере информационных технологий, программного обеспечения, сельского хозяйства, возобновляемой энергии и подготовки специалистов для этих отраслей. Для привлечения инвесторов в Узбекистан будут созданы наиболее благоприятные условия, отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном инвестиционном саммите “Динамичный Гуждарат”
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном инвестиционном саммите “Динамичный Гуждарат”

По его словам, Узбекистан прежде всего заинтересован в реализации перспективных проектов в энергетике, фармацевтике, текстильной, кожевенно-обувной, химической промышленности, туризме.

"Исходя из огромного экономического потенциала Гуджарата и партнерских связей с Андижанской областью, предлагаю в этом году провести на Родине Бабура и предков великого Акбаршаха – в Андижане бизнес-форум регионов Узбекистана и Индии", - добавил Мирзиёев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Индии
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Узбекистан и Индия хотят ускорить реализацию совместных проектов
Он предложил провести в 2020 год узбекской культуры в Индии и год индийской культуры в Узбекистане, а 2019 организовать в республике стране узбекско-индийский молодежный форум.

В завершении Мирзиёев пригласил всех на организованную в рамках саммита выставку Узбекистана, которая знакомит с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом, историей и культурой страны.

Ранее президент Узбекистана встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним реализацию достигнутых ранее договоренностей и ускорение сотрудничества по приоритетным проектам и программам.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Путину в Сербии подарили щенка
Еще один питомец: Путину подарили в Сербии щенка овчарки
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054