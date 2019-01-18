Мирзиёев предложил в 2020 провести в Узбекистане год индийской культуры

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении на IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019" выдвинул несколько инициатив, которые помогут расширить сотрудничество между странами.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести в 2020 год узбекской культуры в Индии и год индийской культуры в Узбекистане, а в этом году организовать в республике узбекско-индийский молодежный форум и бизнес-форум регионов двух стран в Андижане.

Президент республики выступил на IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019", сообщает пресс-служба.

Он отметил, что укрепление долгосрочного стратегического партнерства с Индией - одно из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана. Мирзиёев выдвинул несколько инициатив, которые могли бы расширить сотрудничество между странами.

"Всем хорошо известно, что в III-II веках до нашей эры индийскую землю с Центральной Азией связывал Великий Индийский путь. И сегодня актуально как никогда создание надежных торговых и транспортных коммуникаций между рынками Центральной и Южной Азии. Мы обсуждаем проект Трансафганской железной дороги. В перспективе этот коридор обеспечит выход в Южную Азию, в том числе в Индию через порт Чабахар", - заявил глава Узбекистана.

Он предложил реализовать совместные проекты в сфере информационных технологий, программного обеспечения, сельского хозяйства, возобновляемой энергии и подготовки специалистов для этих отраслей. Для привлечения инвесторов в Узбекистан будут созданы наиболее благоприятные условия, отметил Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном инвестиционном саммите “Динамичный Гуждарат”

По его словам, Узбекистан прежде всего заинтересован в реализации перспективных проектов в энергетике, фармацевтике, текстильной, кожевенно-обувной, химической промышленности, туризме.

"Исходя из огромного экономического потенциала Гуджарата и партнерских связей с Андижанской областью, предлагаю в этом году провести на Родине Бабура и предков великого Акбаршаха – в Андижане бизнес-форум регионов Узбекистана и Индии", - добавил Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Узбекистан и Индия хотят ускорить реализацию совместных проектов

Он предложил провести в 2020 год узбекской культуры в Индии и год индийской культуры в Узбекистане, а 2019 организовать в республике стране узбекско-индийский молодежный форум.

В завершении Мирзиёев пригласил всех на организованную в рамках саммита выставку Узбекистана, которая знакомит с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом, историей и культурой страны.

Ранее президент Узбекистана встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним реализацию достигнутых ранее договоренностей и ускорение сотрудничества по приоритетным проектам и программам.