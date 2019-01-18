Иран и Узбекистан обсудили возобновление авиасообщения между столицами

Кроме того, стороны подвели итоги узбекско-иранского диалога в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и посол Ирана Огорази Дурмани подвели итоги работы в прошлом году и обсудили план будущих совместных мероприятий. В частности, стороны обговорили реализацию договоренностей по возобновлению прямого авиасообщения между Ташкентом и Тегераном. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в числе обсужденных тем — расширение номенклатуры взаимных поставок товаров, увеличение объемов двусторонней торговли, развитие инвестиционного сотрудничества.

Собеседники также рассмотрели вопрос о проведении в Тегеране очередного раунда межмидовских политических консультаций.

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