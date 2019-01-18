Премьер-министр Арипов теперь будет чаще проводить встречи с инвесторами

Соответствующий пункт внесен в Государственную программу по приоритетным направлениям развития республики на 2019 год.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову раз в месяц проводить личные встречи с инвесторами, руководителями министерств и ведомств, этот пункт внесен в Госпрограмму по реализации Стратегии действий на 2019 год.

"Ввести практику проведения ежемесячных личных встреч премьер-министра Республики Узбекистан совместно с руководителями министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах, главами дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом с инвесторами с целью обсуждения хода реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2019 год стоимостью 10 млрд долларов

Также стороны займутся обеспечением оперативного и эффективного решения проблем, препятствующих инвестиционной деятельности.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2019 год стоимостью около 10 миллиардов долларов, проект опубликован для всенародного обсуждения.