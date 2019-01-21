17:13 21 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Женские руки с гаджетами

Выпускница Гарвардского университета стала замдиректора Навоийского ГМК

© Foto: pixabay / FirmBee
Политика
Получить короткую ссылку
176 0 0

Ранее другой выпускник Гарварда занял высокую должность в Министерстве финансов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Выпускница Гарвардской школы бизнеса Ольга Понкратова cтала заместителем директора Навоийского горно-металлургического комбината. Об этом пишет uzreport.news.

Понкратова родилась в 1987 году в Ташкенте. В 2009 году окончила Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в России, в 2018 году - Гарвардскую школу бизнеса в США.

Ранее Понкратова для Национального агентства проектного управления при президенте провела аудит государственных горнодобывающих активов, также консультировала по вопросам налоговой реформы в части горнодобывающего сектора.

Ранее выпускник Гарварда Голиб Холжигитов стал новым заместителем министра финансов Узбекистана - директором Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине.

Теги:
Гарвард, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Кровавая Луна: от России до Уругвая
Как выглядела луна во время лунного затмения
Как выглядела Луна во время затмения - видео
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054