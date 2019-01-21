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В Германии подписаны соглашения в экономике, торговле и науке

В Германии подписаны соглашения в экономике, торговле и науке

Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (10)
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Меркель высоко оценила проводимые под руководством Мирзиёева реформы, нацеленные на кардинальную модернизацию национальной экономки и дальнейшую демократизацию общества.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Правительства Узбекистана и Германии в понедельник подписали девять соглашений в экономике, торговле, финансах, образовании и науке по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщила пресс-служба Узбекистана, пишет РИА Новости.

"В рамках визита подписано девять межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Меркель высоко оценила проводимые под руководством Мирзиёева реформы, нацеленные на кардинальную модернизацию национальной экономки и дальнейшую демократизацию общества.

"Она приветствовала новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, мирному решению многолетних спорных вопросов и интеграции региона в глобальную экономику", - сообщает пресс-служба.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (10)



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