Один из самых богатых регионов Германии хочет сотрудничать с Узбекистаном

Премьер-министр Баварии на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым выразил заинтересованность в широком внедрении немецких технологий в экономику Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, сообщает пресс-служба.

Они подчеркнули, что отношения между Баварией и Узбекистаном имеют давнюю историю. Одним из первых документальных источников, упоминающих об исторических связях между двумя народами, являются записки Шильтерберга о пребывании при дворе Амира Темура.

Мирзиёев и Зёдер выразили заинтересованность в углублении торгово-экономического и инвестиционного партнерства, более широком внедрении передовых немецких технологий в экономику Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером

Они обсудили культурно-гуманитарные связи, расширение сотрудничества в сфере высшего образования, здравоохранения и спорта, а также перспективы создания в Узбекистане совместно с немецкими компаниями высокотехнологичных предприятий, модернизации транспортно-логистической и туристической инфраструктуры, совместного финансирования проектов.

Зёдер поблагодарил Мирзиёева за поддержку проектов и инициатив немецких бизнесменов в Узбекистане. Он отметил заинтересованность в полномасштабном и взаимовыгодном бизнес-партнерстве с Узбекистаном.

Глава Узбекистана подарил премьер-министру Баварии книгу-альбом о культурном наследии Узбекистана в музеях Германии.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером

Бавария, расположенная на юго-востоке Германии, имеет население 12,9 миллиона человек и территорию в 70,5 тысячи квадратных метров. Она является самым крупным по площади и вторым по числу жителей субъектом Германии, а также одним из самых экономически развитых регионов. ВВП Баварии составляет около 600 млрд евро, что превышает показатели большинства стран-членов ЕС. На долю промышленности этой федеральной земли приходится почти половина всей производимой в Германии авиа- и аэрокосмической техники, 43% текстиля, 27% электроники, 18% машиностроения, 12% продукции металлургии.