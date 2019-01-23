15:34 23 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Мужчина закрывает портфель

Назначен генконсул Узбекистана в Дубае

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
18 0 0

В декабре МИД Узбекистана и ОАЭ провели первые политконсультации и решили активизировать контакты на различных уровнях.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Генеральным консулом Узбекистана в Дубае стал Алишер Саломов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В декабре МИД Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели в Абу-Даби первый раунд политических консультаций и договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Дипломаты обеих стран подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

По теме

Плов и сюзане: что еще представит Узбекистан на фестивале в Абу-Даби
Теги:
ОАЭ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ботфорты и золото: модели в нижнем белье на Парижской неделе моды
Казахстанец установил рекорд страны по стоянию в ледяной воде – видео
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054