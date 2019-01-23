Назначен генконсул Узбекистана в Дубае

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Генеральным консулом Узбекистана в Дубае стал Алишер Саломов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В декабре МИД Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели в Абу-Даби первый раунд политических консультаций и договорились активизировать контакты на различных уровнях.
Дипломаты обеих стран подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.