Назначен генконсул Узбекистана в Дубае

В декабре МИД Узбекистана и ОАЭ провели первые политконсультации и решили активизировать контакты на различных уровнях.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Генеральным консулом Узбекистана в Дубае стал Алишер Саломов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В декабре МИД Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели в Абу-Даби первый раунд политических консультаций и договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Дипломаты обеих стран подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.