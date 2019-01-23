Нужно больше проектов: о чем Мирзиёев говорил с немецкими бизнесменами

Во встрече с главой Узбекистана участвовали представители Siemens, Thyssenkrupp, Volkswagen, Knauf, Claas, MAN, Deutsche Bahn и других крупных немецких компаний.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Мюнхене встретился с руководителями ведущих компаний и банков Германии, сообщает пресс-служба.

Во встрече участвовали главы компаний Siemens, Thyssenkrupp, Volkswagen, Knauf, Claas, MAN, Deutsche Bahn, Linde Group, Falk Porcshe Technik, Atlas International, Tenova, Giesecke & Devrient, Papenburg, Euler Hermes, Deutsche Bank, Commerzbank и других. Они отметили, что либерализация валютной и налоговой систем, упрощение порядка получения визы, в том числе введение безвизового режима до 30 дней, создали дополнительные возможности для успешного ведения бизнеса в Узбекистане.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев встретился с представителями деловых кругов Германии

Об этом свидетельствует подписание в ходе проведенного 14 января в Берлине бизнес-форума контрактов и соглашений на сумму свыше 8 миллиардов евро.

На встрече обсуждалось развитие партнерства между финансовыми организациями, фирмами и компаниями двух стран, расширение инвестиционно-технологического сотрудничества, а также совместная подготовка кадров и расширение поставок продукции.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества. Готовы поддержать перспективные проекты, основанные на взаимном доверии", - заявил Мирзиёев.

Сейчас в Узбекистане действуют более 110 предприятий с участием инвесторов из Германии, около 30 из них организованы полностью на основе немецкого капитала.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Торговля на миллиард и надпись на Рейхстаге: визит Мирзиёева в ФРГ

Германия активно участвует в совершенствовании стратегически важной инфраструктуры Узбекистана. Например, следует отметить крупный проект общей стоимостью 50 миллионов евро по реконструкции и модернизации международного аэропорта в Ташкенте. Германия проявляет большой интерес и к свободной экономической зоне "Навои".

В Узбекистане работают производственные предприятия, созданные совместно с известными промышленными гигантами Германии Claas, Knauf и другими. Налажен выпуск грузовых автомобилей совместно с одним из немецких автогигантов MAN.