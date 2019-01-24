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Узбекистан и ЕС хотят обсудить в феврале в Ташкенте новое соглашение

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Соглашение заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Узбекистан и ЕС в начале февраля планируют провести в Ташкенте первый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, сообщает МИД республики.

Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильер Хакимов провел переговоры с делегацией Европейской ассоциации туристических агентств и туроператоров (ECTAA)
Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана
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Соглашение заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ожидается, что новое соглашение будет сосредоточено, в частности, на политическом сотрудничестве, торговых и инвестиционных отношениях, устойчивом развитии. В Брюсселе 23 ноября 2018 года стороны заявили об официальном запуске механизма переговорного процесса.

По данным ведомства, 23 января заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов встретился в Ташкенте со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Питером Бурианом. Спецпредставитель прибыл в столицу Узбекистана для участия в конференции высокого уровня "Евросоюз – Центральная Азия" по сотрудничеству в области окружающей среды, которая открывается в четверг.

"Стороны с удовлетворением отметили запуск переговорного процесса по проекту cоглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом. В этом контексте рассмотрели предложения о проведении в начале февраля первого раунда переговоров по данному вопросу в Ташкенте", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, Буриан заявил о поддержке ЕС многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также подтвердил готовность Евросоюза поддерживать и оказать техническое содействие стране в процессе вступления во Всемирную торговую организацию.

Собеседники обменялись мнениями по графику проведения очередных заседаний совместных институтов взаимодействия, в том числе комитета сотрудничества "Узбекистан - ЕС" и подкомитета по экономике, торговле и инвестициям, а также обсудили перспективы получения Узбекистаном тарифных льгот в рамках "Генеральной системы преференций плюс", добавили в МИД Узбекистана.

Теги:
Ташкент, Евросоюз, Узбекистан



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